По словам Розенбаума, у представителей Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) нет полномочий о чем-либо договариваться, а главное, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада не проявляют политической воли к достижению мира.
«Перемирие на Донбассе, о котором так любят рассказывать украинские чиновники – это не только "перестать стрелять"», – заявил он.
Розенбаум отметил, что Украина отказывается от выполнения политических обязательств по Минским соглашениям. Поэтому, рассуждает он, может оказаться так, что любые достигнутые ТКГ решения будут дезавуированы либо будут носить временный характер.
Тем не менее, подчеркнул блогер, предотвращение эскалации конфликта останется для всех сторон актуальным, даже если Украина откажется от «Минска».