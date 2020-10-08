Украинская сторона блокирует работу по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, заявил политический эксперт и блогер Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook 8 октября

По словам Розенбаума, у представителей Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) нет полномочий о чем-либо договариваться, а главное, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада не проявляют политической воли к достижению мира.

«Перемирие на Донбассе, о котором так любят рассказывать украинские чиновники – это не только "перестать стрелять"», – заявил он.

Неизвестность хуже, чем война. Как живется обычному дончанину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Тем не менее, подчеркнул блогер, предотвращение эскалации конфликта останется для всех сторон актуальным, даже если Украина откажется от «Минска».