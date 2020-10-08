Попытка прекращения огня может быть предпринята после того, как Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха. Об этом в интервью Euronews заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

«Наша основная цель заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Армения должна предоставить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий, который будет утвержден сопредседателями Минской группы, являющимися странами-посредниками. Считаю, что после этого должна быть предпринята попытка достижения прекращения огня», — сказал Алиев.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что после возвращения контроля Баку над Карабахом с этническим конфликтом будет покончено, а армяне и азербайджанцы будут жить в мире.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.