В пресс-релизе не указывается фамилия владельца автомобиля, отмечается лишь, что он принадлежит местному активисту.
«8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС<…> Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу», — говорится в сообщении.
Фото сгоревшего автомобиля на своей странице в Facebook опубликовал и сам Жело.
«Предвыборная продолжается! Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!»- написал он.
Ранее Жело сообщил, что идет на выборы в Николаевский горсовет от «Слуги народа» по округу №6.