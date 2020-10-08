В Николаеве неизвестные сожгли автомобиль кандидату в городской совет от «Слуги народа» Денису Жело. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области

В пресс-релизе не указывается фамилия владельца автомобиля, отмечается лишь, что он принадлежит местному активисту.

«8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС<…> Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу», — говорится в сообщении.

«Предвыборная продолжается! Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!»- написал он.

Ранее Жело сообщил, что идет на выборы в Николаевский горсовет от «Слуги народа» по округу №6.