Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, готов ли он стать президентом после Владимира Зеленского, в интервью главному редактору интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман, передает Gordon.ua 8 октября

Ищенко VLOG: Разумков может заменить Зеленского на посту президента? на канале «Бацман» в YouTube в 18:00 8 октября.

В ответ на вопрос журналистки, задумывается ли он о том, что однажды может возглавить Украину, спикер парламента сообщил, что загадывать на будущее считает преждевременным.

«Ты должен идти своим путем. Делай, что должен, и будь что будет, – уверен, это абсолютно правильный подход. Желательно делать хорошо, а как уже получится – посмотрим. Два года назад у меня и в мыслях не было, что я буду главой Верховной Рады», – рассказал Разумков.

Пока Разумков, по его словам, не готовится к избирательной кампании. Он отметил, что в данный момент требуют действий более насущные вопросы, например ситуация с коронавирусом и непростая социально-экономическая обстановка в стране.