Компания Apple требует закрыть три Telegram-канала, в которых выкладываются личные данные белорусских силовиков. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале 8 октября

В центре Минска перестал работать Telegram - СМИ © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Я считаю, что это не черно-белая ситуация, и я предпочел бы оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Дуров.

После президентских выборов в Белорусии Telegram стал платформой для организации протестов и вещания оппозиции. Так, главный протестный канал NEXTA ранее публиковал инструкции о том, как правильно протестовать, и по организации так называемых дружин, которые должны будут защищать дворы и участников уличных протестов.