Во время дебатов республиканец Пенс муху не заметил и продолжал говорить. Насекомое устроилось на голове действующего вице-президента и, казалось, не собирается покидать насиженное место.

Пользователям сетей настолько понравился новый участник дебатов, что сети просто завалили мемы, а кто-то из остряков даже создал для мухи личный Twitter-аккаунт, где ведутся публикации от «домашней мухи Пенса».

Кто-то из подписчиков вспомнил примету о том, что политик, на которого садилась муха во время дебатов, потом проигрывает выборы.

На курьез обратил внимание кандидат в президенты демократ Джо Байден. Он опубликовал в Twitter шутливое фото с мухобойкой и призвал жертвовать средства на его предвыборную компанию.

​Дебаты между Пенсом и Харрис состоялись 7 октября, оппоненты обсудили ситуацию с COVID-19,  отношения США с Китаем и Россией и якобы вмешательство РФ в выборы президента США 2016 года.