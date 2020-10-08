В ходе предвыборных дебатов на пост вице-президента США между демократом Камалой Харрис и республиканцем Майком Пенсом на голову последнего села муха. Пользователи сетей уже присудили победу в дебатах насекомому. Отреагировала на случившееся и кандидат в президенты Джо Байден постом в Twitter 8 октября

Во время дебатов республиканец Пенс муху не заметил и продолжал говорить. Насекомое устроилось на голове действующего вице-президента и, казалось, не собирается покидать насиженное место.

Пользователям сетей настолько понравился новый участник дебатов, что сети просто завалили мемы, а кто-то из остряков даже создал для мухи личный Twitter-аккаунт, где ведутся публикации от «домашней мухи Пенса».

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Let's zoom in and get a close up of the fly…#VPDebate2020 pic.twitter.com/d8HkuiLcUZ — Avinash Kaushik (@avinash) October 8, 2020

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Кто-то из подписчиков вспомнил примету о том, что политик, на которого садилась муха во время дебатов, потом проигрывает выборы.

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На курьез обратил внимание кандидат в президенты демократ Джо Байден. Он опубликовал в Twitter шутливое фото с мухобойкой и призвал жертвовать средства на его предвыборную компанию.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

​Дебаты между Пенсом и Харрис состоялись 7 октября, оппоненты обсудили ситуацию с COVID-19, отношения США с Китаем и Россией и якобы вмешательство РФ в выборы президента США 2016 года.