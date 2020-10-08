Польша с 10 октября снова вводит масочный режим на территории всей страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости в четверг, 8 октября

В Польше за последние сутки было зафиксировано 4280 случаев заражения коронавирусом, всего число случаев заболевания достигло 111 599.

«Это уже очень большая цифра и мы хотим ограничить эту цифру. Мы решили, что с 10 октября на всю территорию Польши распространяются правила, действующие в "желтых" зонах», — сказал Моравецкий.

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Отмечается, что в «красных» и «желтых» зонах необходимо прикрывать рот и нос даже на открытом воздухе. На остальной территории Польши носить маски нужно только в закрытых помещениях.

В «красной» зоне рестораны, пабы и бары смогут работать с 6.00 до 22.00, запрещена работа дискотек и клубов. Ограничения также касаются количества людей, принимающих участие в торжественных мероприятиях и собраниях: в «красной» зоне — до 50, «желтой» — до 75, в остальной части страны — до 100 человек.