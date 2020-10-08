«Безусловно, украинская продукция за последние 10-15 лет во многом потеряла конкурентоспособность. Потому что конкуренты наши не имеют таких проблем в экономической и политической плоскости, как имеет Украина. У нас было разорвано много операционных связей», — сказал Ноздря.
При этом чистая прибыль госкомпании «Укрспецэкспорт» за истекший период 2020 года составила 154,8 миллиона гривен, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доход от реализации продукции составил 1,382 миллиарда гривен, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность компании оценивается в 11,2%.
«Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений на Украине, а также объединяет ряд дочерних предприятий-производителей спецтехники.
После провозглашения независимости Украины на территории Украины осталось около 17% от военно-промышленного комплекса СССР, в общей сложности около двух тысяч предприятий и организаций.
Большая часть этих предприятий была ликвидирована. На базе оставшихся впоследствии был создан «Укрспецэкспорт».