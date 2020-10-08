Народный координационный совет (НКС) отобрал кандидатуры на пост технического премьер-министра, однако парламент никак не может собраться, чтобы проголосовать по ним, сообщает 24.kg 8 октября со ссылкой на депутата парламента от партии «Ата Мекен» Эльвиру Сурабалдиеву

Она рассказала, что в этот день состоялось заседание и были выдвинуты следующие претенденты: Омурбек Бабанов от «Республики», Клара Сооронкулова от «Реформы», Алтынбек Сулайманов от «Бир Бола» и Тилек Токтогазиев от «Ата Мекена».

«Избирать премьера, формировать состав правительства должен Жогорку Кенеш (парламент Киргизии — ред.). Но мы никак не можем собрать кворум для того, чтобы провести заседание», — констатировала Сурабалдиева.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

НКС уже постановил, что технический глава правительства будет исполнять свои обязанности до избрания нового состава парламента.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Днем ранее стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

«Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля», — констатирует 24.kg.

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается. Массово происходят захваты предприятий и госорганов.

В частности, член политдвижения «Чон казат» Сыймык Жапыкеев провозгласил себя народным генпрокурором и возбудил ряд уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.

Кроме того, 7 октября митингующие безуспешно пытались захватить головной офис «Кыргызалтына», крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.

В этот же день был захвачен рейдерами единственный в республике завод по очистке золота.

Ранее 6 октября в Киргизии около 500 человек захватили второе по величине золотоносное месторождение Джеруй, подожгли его и разграбили.