«В Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин. Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили», — говорится в сообщении.
Мертвыми военных нашли их коллеги утром 8 октября и сразу вызвали полицию. Правоохранители устанавливают причины случившегося.
На данный момент известно, что при первом осмотре тел телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.