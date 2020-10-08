В селе Новоивницкое в Житомирской области обнаружили мертвыми трех военнослужащих-контрактников, информация об этом появилась на сайте полиции Житомирской области 8 октября

«В Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин. Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили», — говорится в сообщении.

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На данный момент известно, что при первом осмотре тел телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.