Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября в Лондоне провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает kp.ua

Зеленский прибыл в столицу Великобритании 7 октября. Вместе с супругой Еленой Зеленской он уже провел встречу в Букингемском дворце с герцогом Кембриджским принцем Уильямом и его его женой Кейт Миддлтон.

Джонсон принял украинского лидера в своей резиденции на Даунинг-стрит. Отмечается, что оба лидера держались на расстоянии друг от друга в связи с пандемией коронавируса. При этом британский премьер изначально пришел без маски, а Зеленский снял ее непосредственно перед встречей. Украина и Британия подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере © Christopher Priest / flickr

Во время открытой для прессы части, президент Украины поблагодарил Великобританию за поддержку, на что Джонсон заверил, что «мы на сто процентов с вами». Также стороны сошлись во мнении, что подписанные в ходе нынешнего визита украинского лидера Киевом и Лондоном документы будут «историческими».

В заключении, Джонсон на украинском языке обратился к Зеленскому со словом «Вiтаю» («приветствую» или «поздравляю»), на что последний ответил: You are right («Вы правы»), добавив, что британский премьер сказал все правильно.

Накануне Украина и Великобритания анонсировали подписание новых соглашений, по одному из которых Киев получит 5 млн фунтов на поддержку населения Донбасса, пострадавшего от конфликта и коронавируса. Также накануне визита Зеленского в Лондон, глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил о возможности появления британской военной базы на территории Николаевской области Украины.

Ранее в ходе маневров в сентябре этого года британские десантники вместе с украинскими отработали десантирование на территории Николаевской области. Комментарий этого события в Twitter Министерства обороны Великобритании тогда вызвал скандал: в тексте сообщения было сказано, что британцы десантировались на заднем дворе Россиии.