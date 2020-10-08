Министерство внутренних дел Белоруссии и Росгвардия проведут переговоры по соглашению о сотрудничестве, сообщает РИА Новости 8 октября со ссылкой на распоряжение правительства России

В документе отмечается, что переговоры пройдут по инициативе Росгвардии, согласованной с МИД, ФСБ и МВД России.

Соглашение о сотрудничестве будет заключаться между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) и Министерством внутренних дел Республики Беларусь.

В Росгвардии рассказали о методах борьбы с провокациями в Керченском проливе © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В Белоруссии после победы президента Александра Лукашенко на выборах главы государства разгорелись протесты против результатов голосования, инспирированные США при участии Польши, Украины и Литвы.

Массовые беспорядки не прекращаются с августа, противники Лукашенко требуют, чтобы он отказался от власти.