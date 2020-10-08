Неонацистская партия «Национальный корпус» требует от Генеральной прокуратуры Украины расследовать визит лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Россию, где политик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Нацкорпуса» 7 октября

«6 октября Виктор Медведчук в который раз встретился со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Ново-Огарево, где по правилам, абсолютно все гости должны пройти 14-дневный карантин. На этот раз Медведчук приехал договариваться о поставках в Украину российской вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении.

Радикалы утверждают, что вакцина якобы не соответствует никаким международным медицинским стандартам и может быть опасной для здоровья человека

Медведчук с семьей привился российской вакциной и поинтересовался ее приобретением для Украины © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Он заявил о необходимости снятия зеркальных санкций с обоих стран и обвинил именно украинскую сторону в срыве Минских договоренностей. Проведение переговоров с руководством государства-агрессора без полномочий и трансляции кремлевских месседжей — не что иное, как помощь в проведении подрывной деятельности против нашей страны», — говорится в сообщении.

В связи с этим «Национальный корпус» требует от Генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыть новое уголовное производство по факту поездки Медведчука в РФ и его «участия в несанкционированных переговорах с главой страны-агрессора».