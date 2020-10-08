«6 октября Виктор Медведчук в который раз встретился со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Ново-Огарево, где по правилам, абсолютно все гости должны пройти 14-дневный карантин. На этот раз Медведчук приехал договариваться о поставках в Украину российской вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении.
Радикалы утверждают, что вакцина якобы не соответствует никаким международным медицинским стандартам и может быть опасной для здоровья человека
В «Нацкорпусе» заявляют, что Медведчук «ведет методическую деятельность против украинского государства и публично унижает Украину».
«Он заявил о необходимости снятия зеркальных санкций с обоих стран и обвинил именно украинскую сторону в срыве Минских договоренностей. Проведение переговоров с руководством государства-агрессора без полномочий и трансляции кремлевских месседжей — не что иное, как помощь в проведении подрывной деятельности против нашей страны», — говорится в сообщении.
В связи с этим «Национальный корпус» требует от Генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыть новое уголовное производство по факту поездки Медведчука в РФ и его «участия в несанкционированных переговорах с главой страны-агрессора».