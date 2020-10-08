Десятки женщин пытаются пробиться в Дом правительства с западного входа. Видео инцидента опубликовало информагентство 24kg 7 октября на своем канале в Youtube

Женщины устроили перепалку с дружинниками, охраняющими вход и утверждающими, что «в здании никого нет».

Дамы рассказали, что они пришли в правительство с требованием решить вопросы, связанные с землей и кредитами.

Экономика Киргизии в шоке. Протесты напугали банкиров страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

У центрального входа дружинники привезли на грузовике огромный казан плова и раздают еду митингующим.

Три представителя Духовного управления мусульман Кыргызстана. Они прочитали молитву, чтобы в стране был порядок, в каждой семье царили мир и согласие.

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается. Массово происходят захваты предприятий и госорганов.

В частности, член политдвижения «Чон казат» Сыймык Жапыкеев провозгласил себя народным генпрокурором и возбудил ряд уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.

Кроме того, 7 октября митингующие безуспешно пытались захватить головной офис «Кыргызалтына», крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.

В этот же день был захвачен рейдерами единственный в республике завод по очистке золота.

Ранее 6 октября в Киргизии около 500 человек захватили второе по величине золотоносное месторождение Джеруй, подожгли его и разграбили.