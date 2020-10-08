Так, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что выборы пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время 26% избирателей вообще не знают даты голосования или же затруднились с ответом.
Кроме того, опрос показал, что большей половине украинцев (55%) неизвестно, по какой системе пройдут местные выборы.
Исследование проводили в первых числах октября среди 5 тысяч респондентов методом телефонного интервью.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав и депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.