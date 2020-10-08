«Киевская клиническая больница номер 9. Очередь карет скорой помощи в инфекционное отделение. В каждом из автомобилей инфицированный COVID-19. Любите маму и Украину. Мойте руки мылом», — говорится в сообщении.
Двор больницы, судя по кадрам, заполнили не менее 12 автомобилей скорой помощи. Некоторые медики в защитных костюмах вышли из них в ожидании приема пациентов.
Как сообщалось ранее, на Украине поставлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 5 397 новых случаев. Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 достигло 244 734.