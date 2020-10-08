В Киеве на видео попала длинная очередь из «скорых», выстроившихся в инфекционное отделение Киевской клинической больницы №9, где лечат пациентов с COVID-19. Ролик в четверг, 8 октября, на своей странице в Facebook опубликовала «Муниципальная стража»

Разумков объяснил, почему Украина не планирует коронавирусный фонд на будущий год © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Двор больницы, судя по кадрам, заполнили не менее 12 автомобилей скорой помощи. Некоторые медики в защитных костюмах вышли из них в ожидании приема пациентов.

Как сообщалось ранее, на Украине поставлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 5 397 новых случаев. Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 достигло 244 734.