В Киеве на билбордах партии «За будущее» неизвестные разместили наклейки, указывающие на связь партии с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом 8 октября сообщает «Страна»

Игорь Коломойский. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Кроме того, в столице появились ситилайты с портретом смеющегося бизнесмена и надписью «Политическая партия Коломойского». «За будущее успешной страны Коломойского», «За будущее Коломойского» — гласит реклама. При этом оригинальный формат рекламы этой партии не предполагает упоминание ее связи с Коломойским. Партию «За будущее» возглавляет бывший губернатор Одесской области Игорь Палица, которого связывают с Коломойским.