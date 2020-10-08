Так, измененная реклама была замечена вдоль Парковой дороги и на Столичном шоссе.
Кроме того, в столице появились ситилайты с портретом смеющегося бизнесмена и надписью «Политическая партия Коломойского».
«За будущее успешной страны Коломойского», «За будущее Коломойского» — гласит реклама.
При этом оригинальный формат рекламы этой партии не предполагает упоминание ее связи с Коломойским.
Партию «За будущее» возглавляет бывший губернатор Одесской области Игорь Палица, которого связывают с Коломойским.