В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается. Массово происходят захваты предприятий и госорганов.
«После событий 5 октября сотрудники силовых структур были морально угнетены, потому что снова они оказались виноватыми. Их опять обвинили, в том что выступили против народа», — рассказал Суваналиев.
По его словам, из-за этого борьба с экстремизмом и терроризмом находится не на должном уровне.
Чиновник заявил, что координирует работу всех силовых структур и отметил, что под его руководством усилена борьба с активизировавшимися на фоне беспорядков ОПГ.
«Сегодня мы усилили борьбу против ОПГ в рамках закона. Сейчас идет работа по задержанию их представителей», — утверждает он.
Как сообщалось, 7 октября митингующие безуспешно пытались захватить головной офис «Кыргызалтына», крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.
Кроме того, 6 октября в Киргизии около 500 человек захватили второе по величине золотоносное месторождение Джеруй, подожгли его и разграбили.
Также были атакованы рейдерами месторождения меди и угля.