Организованные преступные группировки (ОПГ) принимают активное участие в дестабилизации обстановки в Киргизии, сказал исполняющий обязанности председателя ГКНБ Омурбек Суваналиев 8 августа

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается. Массово происходят захваты предприятий и госорганов.

«После событий 5 октября сотрудники силовых структур были морально угнетены, потому что снова они оказались виноватыми. Их опять обвинили, в том что выступили против народа», — рассказал Суваналиев.

Драгоценные проблемы: чем могут обернуться протесты в Киргизии для золотых рудников? © AFP, HASSAN AMMAR

Чиновник заявил, что координирует работу всех силовых структур и отметил, что под его руководством усилена борьба с активизировавшимися на фоне беспорядков ОПГ.

«Сегодня мы усилили борьбу против ОПГ в рамках закона. Сейчас идет работа по задержанию их представителей», — утверждает он.

Как сообщалось, 7 октября митингующие безуспешно пытались захватить головной офис «Кыргызалтына», крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.

Кроме того, 6 октября в Киргизии около 500 человек захватили второе по величине золотоносное месторождение Джеруй, подожгли его и разграбили.

Также были атакованы рейдерами месторождения меди и угля.