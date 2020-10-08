В ответе на запрос агентства говорится, что большинство интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины.
Однако отдельные компании в обход запретов обеспечивают пользователям возможности обходить блокировки ресурсов через приложения мобильных устройств, заявила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская.
«По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сказала она.
В середине сентября в СМИ появилась информация, что «ВКонтакте» обошла блокировку благодаря улучшению работы прокси разработчиками сети. Это привело к тому, что все жители Украины смогли открывать ВК с мобильных телефонов без ограничений.
В мае 2017 года на Украине доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru был запрещен на государственном уровне. Российский МИД оценил это как способ лишить граждан альтернативных источников информации.
В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский продлил это решение еще на три года, несмотря на критику данного запрета.