Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к компаниям Google и Apple, чтобы прекратить распространение приложения «Вконтакте» на территории страны. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу СБУ

В ответе на запрос агентства говорится, что большинство интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины.

Однако отдельные компании в обход запретов обеспечивают пользователям возможности обходить блокировки ресурсов через приложения мобильных устройств, заявила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

«По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сказала она.

Украинцев из сети «ВКонтакте» перепишут и «нейтрализуют» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В мае 2017 года на Украине доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru был запрещен на государственном уровне. Российский МИД оценил это как способ лишить граждан альтернативных источников информации.

В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский продлил это решение еще на три года, несмотря на критику данного запрета.