Развитие ситуации в Киргизии вызывает глубокую обеспокоенность Кремля. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости

По его словам, внутриполитическая ситуация в Киргизии напоминает бардак и хаос.

«Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно», — сказал Песков.

Новый «железный Феликс» или «киргизский Аваков»? В Киргизии появился сильный лидер © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Омурбека Суваналиева будут способствовать стабилизации ситуации в республике.

Массовые акции сторонников партий, проигравших парламентские выборы, вспыхнули в Бишкеке 5 октября. После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.

После беспорядков в Бишкеке член политдвижения «Чон казат» Сыймык Жапыкеев провозгласил себя народным генпрокурором и возбудил ряд уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.