Интеграция Белоруссии с Россией позволила бы избежать общественно-политического кризиса в республике, однако момент для ее проведения был упущен. Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Интеграция РФ и Белоруссии не поможет решить кризис в республике - Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.