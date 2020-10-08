«Касательно интеграции — ложка дорога к обеду. Конечно, если бы Беларусь и Россия оказались к этому моменту в одной большой союзной лодке, тогда и качки бы никто не почувствовал. Но, как известно, история не терпит сослагательного наклонения, а момент для интеграции, согласитесь, сейчас не самый удачный», — отметил журналист.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.