Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных требований после концерта певицы, народной артистки Украины Ирины Билык, который прошел на днях в Харькове. Об этом 8 октября сообщили в Нацполиции

«Пусть любовь приносит удовольствие!»: Билык слилась в поцелуе с Могилевской - фото © Ирина Билык говорится в материале силовиков.

В то же время пресс-служба Дворца студентов (где прошло мероприятие) напомнила, что Кабмин разрешил проводить культурно-массовые мероприятия в том числе и в «оранжевых зонах» (куда относится и Харьков) при соблюдении всех санитарных норм.

«На этот концерт, который планировался в рамках тура к 50-летию певицы, билеты были проданы еще зимой и в начале весны, но в связи с карантином он неоднократно откладывался. После сентябрьского разрешения Кабмина проводить культурно-массовые мероприятия в т.ч. в "оранжевых зонах" (при соблюдении всех норм) у нас появилась возможность предоставить артистке один из лучших залов Харькова. Концерт был теплым, душевным и вдохновляющим поклонников!», — сказано в публикации в Facebook-группе учреждения.

Харьков уже долгое время остается в антилидерах Украины по суточной заболеваемости коронавирусом. В ходе брифинга глава Минздрава Максим Степанов обратился к властям города из-за проведенных в таких условиях концертов.

«В очередной раз обращаюсь к местной власти, к организаторам концерта: эти цифры вас не пугают каждый день? Вы же точно видите какое у вас количество кроватей заполняется каждый день больными на COVID-19. Вы же точно знаете, в каких условиях у вас работают врачи. Мне так кажется, что хотя бы должны знать. В каких условиях работает "скорая", каждый день отвозя тяжелых больных в больницы», — возмутился он.

Ранее в Харькове прошел концерт другой известной певицы — Оли Поляковой. После него было также возбуждено дело о нарушении норм безопасности.