Белорусский опыт борьбы с коронавирусом бесценен его нужно использовать другим странам, такое заявление президент Александр Лукашенко сделал в ходе совещания о готовности системы здравоохранения противостоять COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями, передает 8 октября Telegram-канал «Пул первого»

Лукашенко напомнил, что весной, когда многие страны мира уходили на карантин, в Белоруссии все сферы продолжали работать, людям рекомендовали чаще бывать на свежем воздухе, в общественным местах носить маски, но при этом в стране отказались от мирового тренда «останься дома».

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«Мы наработали тот бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать. Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию: я на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну. Если бы мы это сделали в феврале, марте или апреле мы бы пожинали плоды, которые сегодня пожинает Кыргызстан: у нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии сказал, что пример с его страны теперь берут и другие государства, отменяя карантинные меры. Лукашенко уточнил, что при принятии любого решения нужно руководствоваться простым правилом: «не рекомендовать то, что в принципе невозможно в жизни».

Всего в мире зафиксировано 36,2 миллионов случаев заражения COVID-19, из них более миллиона летальных исходов.

По данным Минздрава Белоруссии, в стране зарегистрировали более 80 тысяч заражений коронавирусом, 874 человека скончались.