На центральной площади Оша, города на юге Киргизии, днем 8 октября проходит митинг сторонников действующего президента станы Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает Sputnik Киргизия

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin Сооронбай Жээнбеков!», «Нам нужна стабильность и законность!», «Пусть государство вернется в правовое русло!».

Некоторые из участников митинга приехали на лошадях, кроме того, на площади установили несколько юрт.

В настоящее время местонахождение самого Жээнбекова и премьер-министра страны Кубатбека Боронова неизвестно. Погранслужба Киргизии получила задание не выпускать высших чиновников из страны.

Массовые акции сторонников партий, проигравших парламентские выборы, вспыхнули в Бишкеке 5 октября. После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.

После беспорядков в Бишкеке член политдвижения «Чон казат» Сыймык Жапыкеев провозгласил себя народным генпрокурором и возбудил ряд уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.

В среду, 7 октября, депутаты Жогорку Кенеша не смогли согласовать процедуру импичмента Сооронбаю Жээнбекову.