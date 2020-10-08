Участниками акции стали около 400 человек. В руках манифестанты держат транспаранты с надписями «Легитимный президент Сооронбай Жээнбеков!», «Нам нужна стабильность и законность!», «Пусть государство вернется в правовое русло!».
Некоторые из участников митинга приехали на лошадях, кроме того, на площади установили несколько юрт.
В настоящее время местонахождение самого Жээнбекова и премьер-министра страны Кубатбека Боронова неизвестно. Погранслужба Киргизии получила задание не выпускать высших чиновников из страны.
Массовые акции сторонников партий, проигравших парламентские выборы, вспыхнули в Бишкеке 5 октября. После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.
После беспорядков в Бишкеке член политдвижения «Чон казат» Сыймык Жапыкеев провозгласил себя народным генпрокурором и возбудил ряд уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.
В среду, 7 октября, депутаты Жогорку Кенеша не смогли согласовать процедуру импичмента Сооронбаю Жээнбекову.