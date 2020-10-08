Бывшая участница группы «ВИА Гра» певица Вера Брежнева 8 октября в своем Instagram презентовала песню Sestra

«Это же так круто, когда у тебя есть сестра по крови или по духу! Об этом моя осенняя премьера!» — написала звезда в посте.

Слова и музыку композиции написал ее супруг Константин Меладзе.