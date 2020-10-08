«Это же так круто, когда у тебя есть сестра по крови или по духу! Об этом моя осенняя премьера!» — написала звезда в посте.
Слова и музыку композиции написал ее супруг Константин Меладзе.
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Это же так круто, когда у тебя есть #sestra по крови или по духу!!! 🧡 Об этом моя осенняя премьера! SESTRA в виде макси сингла из трёх версий уже доступна на всех цифровых площадках 🔥🔥🔥 Музыка/слова: Константин Меладзе @meladzemusic Litsound Remix — @britvin_mix @peterternovoi #yaya