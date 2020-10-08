Отмечается, что ради футбольных матчей сотрудник СБУ отлучался с основного места работы более 10 раз.
«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенным местам несения военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра», — рассказал Лешенко.
Сотруднику СБУ 5 июня 2020 года сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы), ему грозит до 7 лет лишения свободы.