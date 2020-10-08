Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) вместо работы ездил в другие города, чтобы выступать арбитром на спортивных соревнованиях. Об этом в среду, 7 октября, сообщило издание «Цензор» со ссылкой на начальника Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослава Лешенко

«В тюрьму за репост». О почтальоне, которая по версии СБУ призывала к свержению власти на Украине © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк отлучался с основного места работы более 10 раз.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенным местам несения военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра», — рассказал Лешенко.

Сотруднику СБУ 5 июня 2020 года сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы), ему грозит до 7 лет лишения свободы.