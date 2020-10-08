Министерство культуры и информационной политики (МКИП) обнародовало решение о внесении «летающей тарелки» на Лыбедской площади Киева в реестр памятников архитектуры. об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook 8 октября

«На Лыбедской есть "Летающая тарелка" — фантастический проект архитектора Флориана Юрьева. Уже давно она стала лакомым кусочком для застройщиков, планы которых были нацелены, очевидно, не на сохранение одного из символов Киева. Наконец экспертным советом МКИП мы вносим "тарелочку" в перечень реестра памятников архитектуры и монументального искусства», — написал министр.

Ткаченко уточнил, что это строение — одно из немногих в столице, в котором настолько продумана акустика, так что после реставрации в здании планируют разместить современный концертный зал.

Зодчие русофобии. Институт национальной памяти Украины переписывает историю архитектуры © Архив национальной памяти

Дальнейшее оформление документации, написал министр, теперь за Киевской городской государственной администрацией и мэром Виталием Кличко. Ткаченко уточнил, что для внесения «летающей тарелки» в реестр памятников архитектуры у города есть пять дней.

Флориан Юрьев — известен не только как выдающийся архитектор с нестандартным взглядом, но художник педагог, колорист, мастер-художник скрипичных инструментов.

Заслуженный работник культуры Украины — уроженец Иркутской области, проживает в городе Киев, сейчас Юрьеву 91 год.

«Летающую тарелку» по его проекту построили в 1978 году, также художник является автором герба Киева, утвержденного в 1969 году.