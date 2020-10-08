Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заявил, что не знает, где сейчас находятся президент Сооронбай Жээнбеков и до сих пор не подавший в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Его слова приводит информагентство 24.kg 8 октября

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается.

«Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — приводит слова Асанова агентство.

После беспорядков в Бишкеке член политдвижения «Чон казат» Сыймык Жапыкеев провозгласил себя народным генпрокурором и возбудил ряд уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin Асылбека Жээнбекова, брата главы государства.

Напомним, 5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.