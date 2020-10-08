Белоруссия нуждается в унитаризации Русского мира, чтобы не оставаться источником рабочей силы для Польши. Об этом руководитель российской общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский высказался об объединении Украины, России и Белоруссии © Украина.ру

«В условиях <…> очевидной военной (в буквальном смысле) опасности вокруг России со всех сторон <…> необходима максимальная унитаризация и русификация Русского мира… Мы все части одного большого более чем тысячелетнего народа, который <…> был искусственно разделен. Кем? Теми силами, которым не нужна единая Россия как конкурент. Без объединения никакой процветающей Белоруссии не получится, она в этом случае будет источником рабочей силы для Польши», — заявил Григоров.

Он подчеркнул, что народ не может перенимать историческую память оккупантов, отказываясь от своей собственной истории.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

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