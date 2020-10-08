Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отдельного фонда по борьбе с COVID-19 в следующем году на Украине не будет, это не предусмотрено законопроектом о Государственном бюджете на 2021 год. Об этом глава Рады рассказал в эфире «1+1» 8 октября

«Отдельного COVID-фонда как такового не предусматривают. Есть отдельные статьи на вакцинирование, 2,6 миллиардов гривен, если я не ошибаюсь. Один миллиард на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава… 158,7 миллиардов гривен, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока что предполагается на следующий год», — сказал Разумков.

По его словам, коронавирусный фонд весной текущего года был создан по необходимости, когда стало понятно, что средств, запланированных на здравоохранение, не хватит.

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Разумков уточнил, что если необходимость в дополнительном финансировании все таки появится, власти смогут оперативно найти деньги.

За последние месяцы Украина неоднократно била антирекорды по количеству суточных заражений COVID-19. В четверг, 8 октября, стране удалось обойти все прежние «достижения»: за сутки выявлено более 5 тысяч вновь заболевших.

Всего на Украине зафиксировано свыше 244 тысяч инфицирований, 4690 человек умерли, не справившись с болезнью.