Местные выборы покажут значительное падение рейтинга провластной партии «Слуга народа», поэтому среди депутатов усилится «поисковой процесс» - куда бежать. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Станут ли местные выборы-2020 новым «источником надежд»? © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Кроме того, выборы могут зафиксировать, например, потерю властью без малого 20% поддержки, и станет понятно, что еще полгода-год, и шансов у них не останется на следующих выборах в Верховную Раду. И поэтому усилится такой поисковый процесс… Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде превратится в "Союз поисковых отрядов Украины" — будут искать, куда бежать и кому сдаваться», — сказал Слободчук.

По его словам, беда этих депутатов заключается в том, что основная их масса — это слишком «мелкие» фигуры, которые никому не нужны, поэтому окажутся в «политическом отбое».

Региональные выборы назначены на Украине 25 октября 2020 года. По данным соцопроса группы «Рейтинг», если бы выборы проходили сейчас, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «За будущее».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.