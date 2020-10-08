Он подчеркнул, что на Украине нет ни левых, ни правых, ни центристов, поэтому местные выборы, кто бы на них не победил, ничего не изменят.
«Кроме того, выборы могут зафиксировать, например, потерю властью без малого 20% поддержки, и станет понятно, что еще полгода-год, и шансов у них не останется на следующих выборах в Верховную Раду. И поэтому усилится такой поисковый процесс… Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде превратится в "Союз поисковых отрядов Украины" — будут искать, куда бежать и кому сдаваться», — сказал Слободчук.
По его словам, беда этих депутатов заключается в том, что основная их масса — это слишком «мелкие» фигуры, которые никому не нужны, поэтому окажутся в «политическом отбое».
Региональные выборы назначены на Украине 25 октября 2020 года. По данным соцопроса группы «Рейтинг», если бы выборы проходили сейчас, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «За будущее».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.