В Закарпатской области умер кандидат в депутаты Вышковской ОТГ от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Павел Седляр – на днях его избил неизвестный в балаклаве. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил портал «Перший»

Безпалько сказал, почему на самом деле атакуют «Оппозиционную платформу» © Telegram-канал The Kyva произошло вечером воскресенья, 4 октября. Кандидат в депутаты шел в магазин, когда к нему подбежал мужчина в балаклаве и несколько рад ударил его в лицо. По словам жены Седляра, в руках у нападавшего было что-то вроде кастета.

После происшествия кандидат в депутаты был госпитализирован с сотрясением мозга и множеством ушибов, ему на лицо наложили порядка 18 швов.

В ночь на 8 октября состояние мужчины резко ухудшилось, и он умер.

В конце сентября неизвестные в балаклавах напали на региональную общественную приемную «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Мариуполе. Группа злоумышленников расписала стены здания, залила их зеленой краской, разбила окна, оставила свастики и оскорбительные надписи.