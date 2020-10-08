По его словам, Жванецкий принял такое решение из-за своего возраста — в марте ему исполнилось 86 лет.
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — объяснил Сташкевич.
Данные о выступлениях, опубликованные на сайте артиста, по заверениям его представителя, не являются актуальными.
Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Является Народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.