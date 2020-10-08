В городе Николаев произошел конфликт между пассажиром и водителем маршрутки. Решить спорный вопрос злоумышленник решил с помощью оружия, сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области 7 октября

По данным правоохранителей, конфликт произошел потому, что водитель не дал пассажиру сдачу после оплаты проезда, на что тот отреагировал агрессивно: достал пистолет и выстрелил.

Известно, что 44-летний водитель отделался легким испугом и даже не получил ранения, он отправился после смены домой, а 36-летнего злоумышленника забрали в участок. Оружие отправили на экспертизу.

Под Киевом подросток застрелил бывшего бойца «Айдара» из его же оружия © Нацполиция Киевской области

К слову, стрельба на Украине не редкость. Так, в конце сентября в ресторане пальбу устроил нетрезвый губернатор Сумской области Роман Грищенко.

В заведении общепита он встретился с оппозицией, ругал власть, а позже начал стрелять. По счастливой случайности никто не пострадал.