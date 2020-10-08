Бывший канцлер Германии, глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер подаст в суд на немецкое издание Bild из-за интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом бывший политик написал на своей странице в Linkedin 7 октября

В интервью изданию российский блогер назвал Шредера «мальчиком на побегушках у Путина», а также утверждал, что российский лидер якобы переводит ему в Германию тайные платежи.

Как «отравление» Навального разорит Украину и позволит в Европе освоить 1 триллион евро © AP, Jens Meyer

«Его заявления в интервью Bild о якобы "скрытых платежах" (от Путина. — Ред.) неверны», — подчеркнул экс-канцлер.

Шредер недоволен тем, что издание распространило слова Навального, не спросив у него разрешения, что нарушило его права.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.