Курсанты Харьковской академии Нацгвардии показали фото обедов с червями, которые им предлагают в учебном заведении. Об этом сообщает ria-m.tv со ссылкой на Telegram-канал Pavlovsky news

Студенты академии просят разрешения иногда уходить домой или получать еду от родных.

Быт и труд в эпоху карантина: как одесситы выживают в условиях самоизоляции © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Тем временем преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения могут посещать дом, как заявляют в академии.

Около тысячи студентов грозят устроить бунт и требует от руководства Нацгвардии пойти на компромисс и прийти к устраивающему всех решению.