Студенты академии просят разрешения иногда уходить домой или получать еду от родных.
С 22 марта они находятся на карантине и им не разрешается покидать территорию академии. Они заявляют, что при этом карантинные меры все равно не соблюдаются: проводятся массовые построения и общие занятия на спортплощадке.
Тем временем преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения могут посещать дом, как заявляют в академии.
Около тысячи студентов грозят устроить бунт и требует от руководства Нацгвардии пойти на компромисс и прийти к устраивающему всех решению.