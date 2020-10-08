Бюст украинки 13 размера, и, по словам Кузнецовой, в нем нет ни грамма силикона. В последнее время модель плюс-сайз высказывалась о том, что устала от образа, в котором все видят только грудь.
В последнем посте в соцсетях Кузнецова написала, что готовит для своих поклонников сюрприз, намекнула на сотрудничество с «Дизель Шоу» и пообещала, что будет очень смешно.
Будет ли это разовый визит на шоу, или модель станет постоянной участницей проекта, пока непонятно, но поклонники решили, что известная украинка решила сменить амплуа и ждут перевоплощения.