Далай-лама проводит онлайн-встречи с жителями разных стран — недавно они происходили в Великобритании, Тайване, Индии. Теперь же свои вопросы ему смогут задать и украинцы.
«Истоки этой идеи появились в феврале 2019 года, когда делегация образовательного сообщества EdCamp Ukraine, в которую входят представители школьного образования из всех уголков страны, посетила Малый Тибет в Индии», — рассказали в EdCamp.
Отмечается, что онлайн-встреча будет посвящена не религии, — поговорить с духовным лидером можно будет на тему мира, образования и пандемии.
Участие в беседе примут экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя и телеведущая канала «1 + 1» Наталья Мосейчук.
Отправить вопросы далай-ламе можно будет на сайте edcamp.org.ua до 10:00 18 октября. Также будет доступна запись встречи с духовным лидером.