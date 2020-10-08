Духовный лидер Тибета далай-лама 20 октября проведет онлайн-встречу с жителями Украины. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило издание ZNAJ.UA со ссылкой на EdCamp Ukraine

Далай-лама проводит онлайн-встречи с жителями разных стран — недавно они происходили в Великобритании, Тайване, Индии. Теперь же свои вопросы ему смогут задать и украинцы.

«Истоки этой идеи появились в феврале 2019 года, когда делегация образовательного сообщества EdCamp Ukraine, в которую входят представители школьного образования из всех уголков страны, посетила Малый Тибет в Индии», — рассказали в EdCamp.

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Участие в беседе примут экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя и телеведущая канала «1 + 1» Наталья Мосейчук.

Отправить вопросы далай-ламе можно будет на сайте edcamp.org.ua до 10:00 18 октября. Также будет доступна запись встречи с духовным лидером.