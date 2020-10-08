Украинская сборная выступала в непривычном составе. 14 игроков выбыли из-за травм и карантина в связи с обнаруженным коронавирусом.
Счет открыл 17-летний французский игрок Эдуард Камавинга. Дублем отметился капитан французов Оливье Жиру, помешал ему сделать хет-трик Виталий Миколенко, срезавший мяч в свои ворота.
Размочить счет и забить в ворота французов удалось Виктору Цыганкову.
Голами у французов во втором тайме отметились Корентен Таллисо, Киллиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Украина продолжает готовиться к матчам Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).