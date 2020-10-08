В товарищеском матче 7 октября национальная команда Украины уступила сборной Франции с разгромным счетом, это новый футбольный антирекорд страны, сообщает Liga.net

Украинская сборная выступала в непривычном составе. 14 игроков выбыли из-за травм и карантина в связи с обнаруженным коронавирусом.

Счет открыл 17-летний французский игрок Эдуард Камавинга. Дублем отметился капитан французов Оливье Жиру, помешал ему сделать хет-трик Виталий Миколенко, срезавший мяч в свои ворота.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Виктору Цыганкову.

Голами у французов во втором тайме отметились Корентен Таллисо, Киллиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Украина продолжает готовиться к матчам Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).