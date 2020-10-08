Экс-ВИА Гра Анна Седокова решила порадовать поклонников новыми фото с отдыха в Майями, пока ее третий супруг баскетболист Янис Тимма лечится от коронавируса, пикантные фото украинская певица опубликовала у себя в Instagram 7 октября

«Я не убегу в шторм. Я хочу быть той, о чем ты и не знал, что искал. Я хочу быть причиной, по которой ты смотришь на свой телефон и улыбаешься», — подписала артистка свой пост.

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«Зачем так фотошопить?», «Шикарная картина, как настоящая», «Пример для подражания! Фотошоп не фотошоп! А вы так проживите жизнь чтоб все смотрели и облизывались! Рожайте! И за собой смотрите! И чтоб каждый мужик Вас хотел! Молодец девочка!», «ОЙ ЖОРТЫ в опу залезли… НУ не удобно же блин…», «Вот это ЯГОДКИИИИ, ПЭРСИК!!! какая красавица!!! С каждым годом всё шикарнее», — написали подписчики.

Третий муж Седоковой Янис Тимма получил положительный тест на COVID-19 4 октября. Таким же результат анализа оказался у еще двоих игроков баскетбольного клуба «Химки» — Евгения Воронова и Джордана Мики.

Седокова и Тимма в браке чуть больше месяца. Спортсмен сделал ей предложение не смотря на большую разницу в возрасте: ей 37 лет, ему — 28, и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.

Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.