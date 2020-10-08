На Украине поставлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом – 5 397 новых случаев. Соответствующие данные в четверг, 8 октября, опубликовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)

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