Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез?
Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез?
© РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк
Таким образом общее число случаев заражения достигло 244 734.

С начала пандемии на Украине от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4690 человек, 108 233 выздоровели.

Лидерами по числу новых случаев заражения стали Киев (25 896), Харьковская область (22 712) и Львовская область (21 923).

 

 