На Украине поставлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом – 5 397 новых случаев. Соответствующие данные в четверг, 8 октября, опубликовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)
Таким образом общее число случаев заражения достигло 244 734.
С начала пандемии на Украине от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4690 человек, 108 233 выздоровели.
Лидерами по числу новых случаев заражения стали Киев (25 896), Харьковская область (22 712) и Львовская область (21 923).
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