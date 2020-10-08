По словам коменданта Бишкека, исполняющего обязанности главы МВД республики Курсана Асанова, местонахождение главы МВД неизвестно.
«Он сбежал как трус», — заявил комендант, добавив, что заместители Джунушалиева находятся на своих рабочих местах.
На прошлой неделе в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.
Депутаты проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер парламента, подали в отставку.