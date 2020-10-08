Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев бежал после начала беспорядков в стране, передает 8 октября «Интерфакс»

Бишкек, как опровержение теории майданов © REUTERS, Vladimir Pirogov

«Он сбежал как трус», — заявил комендант, добавив, что заместители Джунушалиева находятся на своих рабочих местах.

На прошлой неделе в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Депутаты проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер парламента, подали в отставку.