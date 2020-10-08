Президент США Дональд Трамп доверяет главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американской разведке. Об этом заявила кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис на дебатах с Майклом Пенсом

«Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал кандидатом в президенты» – Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Она отметила, что данные разведки свидетельствует о вмешательстве России в американские президентские выборы как в 2016 году, так в 2020 году. Тем не менее, по мнению представительницы Демократической партии, Трамп чрезмерно верит Путину и не поднимает данную тему.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Дебаты начались в среду вечером (утро четверга по московскому времени) в зале «Кингсбери холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Им предшествовали дебаты между кандидатами в президенты США Трампом и Джозефом Байденом, которые назвали самыми грязными в истории.