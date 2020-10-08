Создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, считают в комитете Госдумы по охране здоровья. Об этом сообщило агентство РИА Новости в четверг, 8 октября

По словам зампреда комитета Леонида Огуля, речь идет о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества.

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллион человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом», — сказал Огуль.

Он также отметил, что коронавирус принес такую эпидемию, с которой человечество не сталкивалось со времен «испанки».

Билл Гейтс похвалил российский подход к разработке вакцины от коронавируса © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Борис Менделевич также выразил мнение, что разработчики первой вакцины достойны выдвижения на премию.

«Новый коронавирус за считанное время унес более миллиона жизней на планете. До сих пор среди всего есть достаточно противоположные мнения о нем. И в данных условиях, на мой взгляд, вакцина от COVID-19 — это действительно мировой прорыв. В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — сказал он.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.