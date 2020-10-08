«Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», — сказал премьер.
Накануне президент Армении Армен Саркисян в письме российскому коллеге Владимиру Путину, которого он поздравил с днем рождения, выразил надежду, что усилия России позволят урегулировать конфликт в Карабахе.
Позже в тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым — ситуацию в НКР.
Конфликт в Карабахе начался около 30 лет назад, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Очередное обострение военного конфликта произошло 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.
Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.