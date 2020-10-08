Международное сообщество должно «проявить решимость» и признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом 7 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Евроньюс»

Атака на Карабах беспрецедентна - Пашинян © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Накануне президент Армении Армен Саркисян в письме российскому коллеге Владимиру Путину, которого он поздравил с днем рождения, выразил надежду, что усилия России позволят урегулировать конфликт в Карабахе.

Позже в тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым — ситуацию в НКР.

Конфликт в Карабахе начался около 30 лет назад, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Очередное обострение военного конфликта произошло 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.