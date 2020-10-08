Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 7 октября отреагировала на информацию о розыске в России в интервью телеканалу «БелСат»

Тихановская объявлена в розыск на территории РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк удивилась Тихановская.

Она добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график, и новости о своем розыске она не слышала.

О том, что Тихановская объявлена в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ, стало известно накануне. Как пояснил источник, Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией.