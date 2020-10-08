Президент Белоруссии Александр Лукашенко инициировал перерегистрацию партий, которая нивелирует изменения от конституционной реформы. Об этом этом председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусским депутатам дали три недели на сбор предложений по изменениям в конституцию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Вместо этого Лукашенко инициировал перерегистрацию партий, которая по сути станет зачисткой партийной системы. В результате этой зачистки, даже если в результате конституционной реформы мы придем к парламентской республике, в парламент попадут только "свои". Другие просто не пройдут перерегистрацию», — сказал Агафонов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.