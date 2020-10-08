По его словам, событием, способным повлиять на разрешение политического кризиса в Белоруссии, была резолюция, принятая представителями 10 из 15 политических партий разной направленности с призывом остановить насилие и начать диалог по транзиту власти. Политик отметил, что при всей слабости партийной системы республики партии являются легальным политическим институтом и подобная межпартийная площадка могла бы стать неплохим инструментом для стабилизации обстановки.
«Вместо этого Лукашенко инициировал перерегистрацию партий, которая по сути станет зачисткой партийной системы. В результате этой зачистки, даже если в результате конституционной реформы мы придем к парламентской республике, в парламент попадут только "свои". Другие просто не пройдут перерегистрацию», — сказал Агафонов.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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