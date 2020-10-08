Казахстан отказался от услуг России по строительству АЭС в республике, потому что против этого выступает население республики. Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич в эфире радио Sputnik

Эксперт сказал, кому будет продавать энергию Белорусская АЭС, если Прибалтика не будет ее покупать © belaes.by Владимир Путин предлагал расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Позднее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство АЭС в республике пока не планируется, подчеркнув, что в этом вопросе нужно учитывать мнение населения.

Казахстанское общественное мнение считает, пояснил эксперт, что у страны нет необходимости в атомной энергетике, поскольку в недрах Казахстана есть уголь, нефть и газ.

«Может быть, это правильно. В любом случае Россия не может повлиять на такого рода решения, принимаемые суверенным государством», — указал Марцинкевич.

Он напомнил, что в Актау работал реактор на быстрых нейтронах БН-350, который был остановлен до окончания срока его эксплуатации. Также, по его словам, работающая на угле Экибастузская ГРЭС по своей мощности сопоставима с атомной электростанции.

Другое дело, отметил специалист, что в Казахстане пока не получилось создать объединенную энергосистему, потому что та часть энергосистемы, которая прилегает к российской границе, работает в синхронном режиме с единой системой России, а южная часть Казахстана должна стать частью единой энергосистемы Средней Азии.