Преодолеть политический кризис в Белоруссии можно только путем интеграции с Россией. Об этом культуролог Сергей Киселев сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Для белорусской элиты конфедерация с РФ - это сохранение статус-кво © РИА Новости, Нина Зотина

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

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