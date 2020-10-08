«Реализация Союзного договора — это единственная возможность преодолеть политический кризис в Белоруссии и не допустить всплесков насилия и хаоса в будущем. Интеграция позволит распространить российские права и свободы, демократическую культуру на Белоруссию, создав тем самым основу для стабильного развития страны», — заявил он.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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