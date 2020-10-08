Он подчеркнул, что между словами и реальностью у Лукашенко, как обычно, оказалась пропасть. Так, он отметил, что, несмотря на то что после выборов прошло уже почти два месяца, о конституционной реформе идут только разговоры, интенсивность которых постоянно снижается.
Агафонов подчеркнул, что конституционная реформа могла бы стать эффективным инструментом для деэскалации внутреннего конфликта, но для этого нужен полноценный диалог с участием всего спектра политических сил, которым сейчас «даже не пахнет».
«Судя по всему, рамки конституционной реформы будут определены на Всебелорусском собрании… В этом случае нас ждет диалог без диалога — Всебелорусское собрание давно зарекомендовало себя как абсолютно имитационная структура, призванная создать иллюзию всенародной поддержки любых начинаний Лукашенко. Подобная профанация способна только обострить политический кризис», — заявил политик.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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