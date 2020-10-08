Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа - неплохой алгоритм транзита власти в республике, но это будет лишь имитацией. Об этом председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в Конституцию с властями © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Агафонов подчеркнул, что конституционная реформа могла бы стать эффективным инструментом для деэскалации внутреннего конфликта, но для этого нужен полноценный диалог с участием всего спектра политических сил, которым сейчас «даже не пахнет».

«Судя по всему, рамки конституционной реформы будут определены на Всебелорусском собрании… В этом случае нас ждет диалог без диалога — Всебелорусское собрание давно зарекомендовало себя как абсолютно имитационная структура, призванная создать иллюзию всенародной поддержки любых начинаний Лукашенко. Подобная профанация способна только обострить политический кризис», — заявил политик.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.